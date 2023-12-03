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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 3 ديسمبر

03:10 م الأحد 03 ديسمبر 2023

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3181 جنيها بزيادة 51 جنيها عن الخميس الماضي، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3212 جنيها بزيادة 49 جنيها عن الخميس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2811 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2409 جنيهات.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22484 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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