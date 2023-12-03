انخفاض أسعار الزيت والدقيق وزيادة الأرز بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والعدس المعبأ، وزيت الذرة، واللحوم الطازجة، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستوياتها أمس.

جاء ذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والسائب، والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32 جنيها، بارتفاع 2.6 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.87 جنيه، بانخفاض 1.22 جنيه

كيلو الدقيق المعبأ: 20.62 جنيه، بانخفاض 2.64 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 62.33 جنيه، بانخفاض 1.93 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 43.53 جنيه، بارتفاع 84 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.68 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 50.06 جنيه، بانخفاض 2.02 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.36 جنيه، بانخفاض 1.83 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.47 جنيه، بارتفاع 20 قرشا

كيلو اللحوم الطازجة: 316.16 جنيه، بانخفاض 3.63 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.47 جنيه، بارتفاع 63 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.54 جنيه، بارتفاع 1.67 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.5 جنيه، بارتفاع 2.42 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 94.42 جنيه، بانخفاض 17.06 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.4 جنيه، بارتفاع 20.7 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.61 جنيه، بانخفاض 65 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.95 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.