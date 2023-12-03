انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والبوري بسوق الجملة بالعبور، اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و65 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و115 جنيه، بارتفاع 15 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه، و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و195 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و105 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.