مشروع جديد لتموين السفن بالوقود الأخضر بمصر باستثمارات 1.1 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس علاء حجر رئيس المكتب الفني لوزير البترول، وتيربيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه إس إيه، مذكرة تفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد.

وبحسب بيان هيئة المنطقة الاقتصادية اليوم الأحد، تصل التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع إلى نحو 1.1 مليار دولار (شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة)، ويصل حجم الإنتاج إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًّا بحلول عام 2027.

وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميجاوات بالاعتماد على 317 ميجاوات من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وفقا للبيان.

وشهد التوقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وممثلو كلٍّ من البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التنمية الدولية البريطانية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات قمة المناخ COP28 المنعقدة حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أول مشروعات شركة سكاتك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على هامش فعاليات COP27 الذي عقد في مصر خلال شهر نوفمبر 2022، ونجح المصنع في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم.

وقال وليد جمال الدين إن الريادة الإقليمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر جاءت نتيجة لجاهزية موانئ المنطقة لتقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلى التحرك السريع نحو إنتاج الوقود الأخضر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتكاملة المجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية وبيئة العمل الداعمة التي توفرها المنطقة الاقتصادية.

كما أشار إلى مدى أهمية منطقة شرق بورسعيد لتكون وجهة هذا المشروع لموقعها شمال قناة السويس، وتتكامل مع ميناءي شرق وغرب بورسعيد، وبالتالي تقع بالقرب من مناطق انتظار السفن.

وأكد أن تموين السفن بالوقود الأخضر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو مطلب عالمي حتمي خاصة أن الشحن البحري مسؤول عن 10% من انبعاثات الكربون في العالم؛ لذا فإن استخدام الوقود الأخضر في النقل البحري سوف يؤثر بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون.

واستكمل وليد جمال الدين اجتماعاته بجناح الهيئة بالمنطقة الخضراء بمقر تنظيم قمة المناخ مع الشركات الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا سيما في مجال الطاقة.

والتقى جمال الدين مع José Luis Jimeno، رئيس شركة Vestas لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتطوير وخدمة مشاريع طاقة الرياح.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع الشركة في إنتاج توربينات الرياح لأنها من الصناعات المغذية لصناعة الوقود الأخضر، وتحتل أولوية في خطط المنطقة الاقتصادية، حيث تبحث الشركة عن مركز لها داخل منطقة الشرق الأوسط.