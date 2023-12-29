عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم يقفز 35 جنيها بتعاملات المساء

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة، للارتفاع بحلول نهاية التعاملات ليرتفع 35 جنيها مرة واحدة بعد أن تراجع في وقت سابق.

وكان الجرام انخفض نحو 75 جنيها خلال تعاملات الصباح ومنتصف اليوم، قبل أن يعوض جزء من خسائره ويرتفع بحلول التعاملات المسائية.

وشهد الذهب خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعات قوية في السوق المحلي لكن تجار قالوا إنها ارتفاعات وهمية وغير مبررة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2064 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 0.04% اليوم الجمعة، وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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