أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 9 و25 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 و12 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 و 12 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.