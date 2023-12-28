انهيار كبير في سعر الذهب اليوم والجرام يفقد 120 جنيهًا خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 70 جنيها في بداية التعاملات، وواصل تراجعه بمنتصف التعاملات، لتصبح إجمالي قيمة الهبوط في الجرام الواحد 120 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2100 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3150 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2072 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بتراجع 5 دولار بنسبة 0.24% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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