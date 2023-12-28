زيادة في أسعار كروت الفكة لشركات المحمول الأربعة

كتب- علاء حجاج

قالت مصادر في سوق الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق على زيادة أسعار كروت الفكة فقط بنسبة 10% بداية من اليوم دون المساس بكروت الشحن.

وأوضحت المصادر أن الزيادة المقررة ستطبق على شركات المحمول الأربعة.

وتمنح كروت الفكة وحدات لعملائها لاستخدامها في حال انتهت كوتة الباقة الخاصة بهم لحين حلول موعد تجديد الباقة الأصلية وأكدت المصادر أنه لم يتم إقرار اي زيادة في أسعار كروت الشحن أو باقاتها أو الفواتير.

ويعمل في السوق المصري 4 شركات بخدمات المحمول هم فودافون وأورنج واتصالات ووي، ويصل عدد عملاء المحمول في مصر لنحو 104 مليون عميل.