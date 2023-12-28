خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الزيت والجبن الرومي والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الزيت والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفع سعر كيلو العدس، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما هبط سعر الذهب في منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع البصل والكوسة وانخفاض الخيار بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

انخفاض السبيط والكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط 50 جنيها مع منتصف التعاملات

انخفاض أسعار الزيت والجبن الرومي وارتفاع العدس اليوم بالأسواق (موقع رسمي)