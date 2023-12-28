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سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط 50 جنيها مع منتصف التعاملات

02:20 م الخميس 28 ديسمبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وتراجع الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 70 جنيها في بداية التعاملات، وواصل تراجعه بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2073 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 3.7 دولار بنسبة 0.18% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

الذهب سعر الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21

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