انخفاض أسعار الزيت والجبن الرومي وارتفاع العدس اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والعدس المعبأ والفول السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.78 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 40.75 جنيه ، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.8 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.61 جنيه، بانخفاض 1.71 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.81 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.99 جنيه، بارتفاع 34 قرشا

كيلو العدس المعبأ: 53.95 جنيه، بارتفاع 1.53 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.36 جنيه، بانخفاض 1.03 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.46 جنيه، بانخفاض 87 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.84 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.5 جنيه، بارتفاع 94 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.23 جنيها، بارتفاع 2.04 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 124.82 جنيه، بارتفاع 1.42 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 234.45 جنيه، بانخفاض 9.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 24.36 جنيه، بانخفاض 47 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.02 جنيه، بارتفاع 57 قرشا.