انخفاض السبيط والكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفاض أسعار السبيط والكاليماري والكابوريا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 63 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيها

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و380 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و210 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 جنيه و225 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و105 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.