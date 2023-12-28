ارتفاع البصل والكوسة وانخفاض الخيار بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل والكوسة والفاصوليا في سوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الخميس، مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الباذنجان البلدي والملوخية والخيار البلدي والصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 9 و25 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 6 جنيهات و9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 و12 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 8 و 12 جنيها، بانخفاض جنيه.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.