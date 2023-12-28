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BBC

البترول: التحضير للتشغيل التجريبي لتوسعات مصفاة ميدور لزيادة الطاقة التكريرية بـ 60%

02:00 م الخميس 28 ديسمبر 2023

طارق الملا وزير البترول

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كتب- مصطفى عيد:

قال بيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس، إنه يجرى حاليا أعمال التجهيز للتشغيل التجريبى لتوسعات مصفاة تكرير ميدور تمهيداً لدخوله مرحلة الانتاج والذى يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الأوروبية Euro5 .

كما يجرى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بمحافظة اسيوط، وتوسعات مصفاة تكرير شركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع إنشاء وحدة جديدة للتقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تم الانتهاء قبل نهاية العام من تنفيذ مشروع وحدة تقطير المتكثفات (CDU) بشركة النصر للبترول بالسويس في إطار تحديث مصفاة التكرير بالشركة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة تقطير للمتكثفات بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً وبتكلفة 3.3 مليار جنيه، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية مثل السولار والبوتاجاز والنافتا.

ووفقا للبيان، جاء ذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول لتطوير وتحديث مصافى تكرير البترول ، قطع قطاع البترول شوطاً كبيرا في إنجاز مشروعات المجمعات والوحدات الإنتاجية الجديدة لتكرير البترول باجمالى استثمارات 7.3 مليار دولار بهدف إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد منها.

وزارة البترول والثروة المعدنية الطاقة التكريرية السولار

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