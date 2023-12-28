مصر توقع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز في 2023 باستثمارات 1.2 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الإنجاز في مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطني برغم التحديات العالمية التي تتعرض لها صناعة البترول والغاز، برغم ما تقوم به تلك الصناعة الحيوية من جهود تطويرية في تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة في 2023.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الخميس، قام قطاع البترول المصرى بوضع صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار في مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضى وشهدت تنظيم يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الإطلاق.

كما قام القطاع في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وذلك بالتوازن مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى الكثيف الاستهلاك باحتياجاته من المنتجات البترولية (سولار –بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعى).

البحث والاستكشاف عن البترول والغاز

- توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديداً.

- طرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023 .

- الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها إسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 5ر7 مليون دولار.

- طرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة فى 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضى وتم إغلاق باب تلقى العروض وجار تقييمها.

- وقد تم طرح جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ( EUG).

- تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و 14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.

- توقيع 14 عقداَ لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل .