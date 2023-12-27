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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء

03:33 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

البورصة

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.49% إلى مستوى 24351 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.21%، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 54.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 27.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 26.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.96% إلى مستوى 23995 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 المستثمرين الأجانب

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