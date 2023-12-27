تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3712 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3770 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3299 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2827 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26390 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.