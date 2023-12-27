إعلان

BBC

هشام طلعت مصطفى : سنضخ 150 مليون دولار بفنادق "ليجاسي" مصر

02:16 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

هشام طلعت مصطفى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

كشف هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تخصيص نحو 150 مليون دولار من قيمة صفقة "ليجاسي" لرفع كفاءة الفنادق التابعة لها.

ونوّه "طلعت" في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن إتمام صفقة استحواذ "آيكون"، التابعة للمجموعة، على حصة من "ليجاسي" سيرفع عدد الفنادق تحت إدارة "طلعت مصطفى" إلى 15 فندقاً بطاقة تشغيلية 5000 غرفة؛ "بما سيزيد مجمل إيرادات الفنادق لدينا في مصر إلى 250 مليون دولار سنوياً".

كما أعلن أن إدراج "ليجاسي" في البورصة ضمن الدراسات، لكن بعد إنجاز عملية تطوير الشركة بحيث تصبح عوائدها أفضل.

تصريحات هشام طلعت مصطفى جاءت على هامش توقيع الاتفاقيات النهائية لصفقة استحواذ "آيكون" (ICON)، الذراع الفندقية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على حصة 39% من شركة "ليجاسي" للفنادق التي تمتلك محفظة تضم 7 فنادق تاريخية في مصر.

هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى صفقة الفنادق

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - الداخلية تسقط إمبراطور الآثار بحوزته 1836 قطعة بالمنيا
هيومان رايتس ووتش تفضح انحياز فيسبوك وإنستجرام لإسرائيل ضد فلسطين
عاجل - التموين: إحالة قيادات بالوزارة إلى نيابة الأموال العامة- تفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يفقد 65 جنيها من مكاسبه الأخيرة بتعاملات الصباح