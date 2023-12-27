انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم، بحسب البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.7 جنيه، بانخفاض 48 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.52 جنيه، بانخفاض 1.09 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.57 جنيه، بانخفاض 67 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.82 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات.

كيلو السكر المعبأ: 38.84 جنيه، بارتفاع 68 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.65 جنيه، بانخفاض 18 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 52.42 جنيه، بانخفاض 1.26 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.39 جنيه، بانخفاض 1.08 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.33 جنيه، بانخفاض 6.07 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.93 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.56 جنيه، بانخفاض 34 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.19 جنيه، بارتفاع 35 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 123.4 جنيه، بارتفاع 2.24 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 243.84 جنيه، بارتفاع 9.24 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 24.83 جنيه، بارتفاع 24 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.45 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.