كاش للتمويل متناهي الصغر تطلق مشروعا لدعم رواد الأعمال بقيمة 60 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، أن شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، التابعة لبلتون، وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق التحدي لتوظيف الشباب "CFYE"، (وهو برنامج يهدف إلى توظيف الشباب بدعم من القطاع الخاص)، لإطلاق مشروع لدعم رواد الأعمال بإجمالي قيمة 60 مليون جنيه.

وقالت بلتون، في إفصاح لها في البورصة اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرة تهدف إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال، وبالأخص رواد الأعمال من الشباب والسيدات في بداية مسيراتهم المهنية.

وأضافت أنه لتحقيق أهداف هذه المبادرة، سيتم إرسال فروع شركة كاش المتنقلة إلى العديد من القرى، لتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة، وسيتم تخصيص موظفات من إدارة القروض لضمان التواصل الفعال مع العملاء وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الشركة.

وتعتزم كاش، ضمن المشروع، تقديم وتسهيل كافة التمويلات اللازمة لرواد الأعمال للمشاركة في المعارض المحلية، ودعم تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة توفير برامج تدريبية شاملة لتمكين رواد الأعمال لتسويق مشروعاتهم بشكل فعال والحفاظ على استمراريتها، وفقا للبيان.

وقال مرقس نبيل، الرئيس التنفيذي لشركة كاش: "هذا المشروع هو بداية لعدة مبادرات للتعاون مع جهات دولية لدعم وتنمية رواد الأعمال كنا قد أعلنا عن البدء فيها سابقا، حيث نهدف إلى تقديم حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة يسهل الحصول عليها مع تقديم خدمات الدعم الفني من خلال برامج تدريبية شاملة لرواد الأعمال".

وأضاف أن ذلك يهدف إلى المساهمة في تطوير مشروعات رواد الأعمال بشكل فعال والحفاظ على استمرارية أعمالهم، مع خلق أسواق جديدة للعملاء عن طريق مشاركتهم في معارض وربط أصحاب الأعمال بمنافذ بيع وتسويق جديدة.

وذكر نبيل أن الشركة تهدف أيضا إلى توفير فرص العمل للشباب من خلال تطوير مهاراتهم وخلق كوادر مهنية قادرة على إثراء سوق العمل، وبالأخص في صناعة التمويل متناهي الصغر.

وقالت علا فراج، ممثلة صندوق التحدي لتوظيف الشباب: "يهدف الصندوق لتحقيق هدفه في مصر من خلال الاستثمار المشترك في المبادرات المبتكرة التي يقودها القطاع الخاص لمعالجة البطالة بين الشباب. يعد مشروع دعم رواد الأعمال أحد المبادرات المبتكرة التي رأى الصندوق فيها إمكانات كبيرة لتوظيف الشباب، حيث يتضمن ذلك خلق حوالي 2500 فرصة عمل للشباب".

وأضافت: "ستصل شركة كاش إلى رواد الأعمال في مجتمعاتهم ومنازلهم من خلال الفروع المتنقلة، مما يوفر لهم الوصول السريع إلى التمويل وكذلك من خلال تطوير تطبيق تمكين رقمي. ستعمل كاش على دعم قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال إنشاء أكاديمية تدريب بهدف تعزيز مهارات الخريجين الجدد (50% منهم من النساء)، مما يدعم ويؤهل المرأة أيضا للدخول إلى سوق عمل التمويل متناهي الصغر".

وذكرت فراج أن شراكة الصندوق مع "كاش" ستساعد على توفير التمويل للمشروعات منخفضة الدخل لتساعد الأعمال والمنشآت الصغيرة على النمو وزيادة الدخل وخلق فرص عمل مستدامة للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالأخص للسيدات والشباب في صعيد مصر.