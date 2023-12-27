12 جنيها للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الأربعاء، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 11 و22 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و8.5 جنيه.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.