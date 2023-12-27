المواد الغذائية: ارتفاع أسعار زيت "عافية" و"حلوة" في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة "عافية" للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها من الزيت بدءا من أمس الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة زيت عافية 0.8 لتر ذرة إلى سعر 95 جنيها مقابل 83 جنيها قبل الزيادة.

كما رفعت الشركة سعر زيت عافية حجم 1.6 لتر ذرة إلى سعر 185 جنيها مقابل 161.5 جنيه قبل الزيادة، وزيت عافية حجم 2.2 لتر ذرة بسعر 250 جنيها مقابل 220 جنيها.

وارتفع سعر زيت عافية حجم 0.8 لتر عباد إلى 80 جنيها مقابل 70 جنيها قبل الزيادة، وزيت عافية حجم 1.6 لتر عباد بسعر 155 جنيها مقابل 150 جنيها، بحسب المنوفي.

وأشار المنوفي إلى أن سعر زيت عافية حجم 2.2 لتر عباد ارتفع إلى 210 جنيهات مقابل 185 جنيها.

وأضاف أن الشركة رفعت سعر زيت حلوة حجم 0.7 لتر خليط إلى 53 جنيها مقابل 47 جنيها.

ورفعت الشركة سعر زيت حلوة خليط 1 لتر إلى 72 جنيها مقابل 63 جنيها، وزيت حلوة خليط 2.25 لتر إلى 158 جنيها مقابل 141 جنيها، بحسب المنوفي.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة بدءا من أمس الثلاثاء: