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BBC

"شاومي" تفتتح مصنعا لإنتاج التليفزيونات والموبايلات في مصر خلال 3 شهور

11:46 ص الأربعاء 27 ديسمبر 2023

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كتب- علاء حجاج:

علم مصراوي، من مصادر قريبة الصلة بشركة شاومي للأجهزة الذكية، أن الشركة انتهت من إنشاء مصنعها المخصص لإنتاج التليفزيونات والهواتف المحمولة "الموبايلات" بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع مجموعة الصافي الوكيل الحصري للشركة في مصر.

وبحسب المصادر، تم الانتهاء من أعمال بناء وتجهيز المصنع بالكامل، ويجري العمل حاليا على وضع بعض اللمسات النهائية، على أن يتم افتتاحه خلال الربع الأول من عام 2024.

ويقام المصنع بتكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليون دولار، على مساحة 25 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المستهدف أن يساهم المصنع الجديد في تقليص فاتورة الواردات، حيث من المتوقع أن ينتج نحو مليون هاتف محمول و300 ألف شاشة تلفزيون سنوياً، وفقا للمصادر.

كانت شاومي عقدت مؤتمرا صحفيا أمس لإعلان أحدث منتجاتها من الأجهزة المنزلية الذكية، والتي تتضمن "Xiaomi Robot Vacuum E10"، و"Xiaomi Smart Air Fryer".

شاومي التليفزيونات الموبايلات المنطقة الصناعية مدينة 6 أكتوبر

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