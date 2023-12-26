بعد قفزة الأسعار.. 55% نسبة المكسب من الذهب منذ اندلاع حرب غزة (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في مصر بنسبة 55.1%، وذلك تزامنا مع بداية حرب غزة، وصعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وزاد سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء إلى 3350 جنيها مقابل 2152 جنيها في 6 أكتوبر الماضي، بقيمة زيادة 1190 جنيها.

وبدأت الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم، ليصعد سعر الدولار في السوق السوداء خلال ذات الفترة إلى نحو 53 جنيها على الأقل خلال تعاملات اليوم مقابل نحو 40 جنيها قبل الحرب.

كما ارتفع سعر الذهب العالمي إلى نحو 2059 دولارا خلال تعاملات اليوم مقابل نحو 1833 دولارا في 6 أكتوبر الماضي، بزيادة 226 دولارا، وفقا لبيانات بلومبرج.

وفي هذا الجراف التفاعلي يوضح مصراوي تطور سعر الذهب بمصر منذ بداية حرب غزة كالتالي: