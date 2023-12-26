ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 10% في أول 11 شهرا من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان له اليوم الثلاثاء، ارتفاع صادرات مصر من منتجات الصناعات الهندسية بنسبة 10% خلال أول 11 شهرا من 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وقال المجلس التصديري أن صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2023 وصلت إلى نحو 3.876 مليار دولار مقابل 3.525 مليار دولار خلال نفس الفترة في عام 2022.

وكشف بيان المجلس عن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 28% خلال شهر نوفمبر 2023 بالمقارنة بنفس الشهر من 2022 ، حيث بلغت 365.7 مليون دولار في نوفمبر 2023 بالمقارنة بـ 286.6 مليون دولار في نوفمبر 2022.

وتضمنت أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى نهاية نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022 قطاع الكابلات بنسبة نمو 56.3%، والأجهزة المنزلية بنسبة نمو 2.1%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة نمو 33.5%، وفقا للبيان.

وارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 120.8% خلال أول 11 شهرا من العام الجاري، وحققت صادرات الآلات والمعدات نموا بنسبة 90.9%، ومنتجات تشغيل المعادن حققت نموا بنسبة 35.2%، وفقا للبيان.

وتضمنت أهم الدول التي زادت إليها صادرات مصر من الصناعات الهندسية:

- في قارة أوروبا "تركيا - هولندا- ألمانيا- إيطاليا- التشيك- إسبانيا – بلجيكا".

- في آسيا "السعودية – الإمارات - العراق- عمان".

- في أفريقيا "ليبيا - الجزائر - السودان - كوت ديفوار".

- في أسواق أخرى "البرازيل - الصين".

وأشادت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالارتفاع الواضح في صادرات القطاع الهندسي منذ بداية 2023 في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، مؤكدة أن القطاع الهندسي يحقق أداء جيدا جداً من بداية العام ودائما يسعى المجلس إلى فتح الأسواق الجديدة وتنفيذ الأفكار غير التقليدية.

وأشارت إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعكف حاليا على وضع استراتيجية لزيادة الصادرات في عام 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

وذكرت حلمي أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.