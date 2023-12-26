الملا يبحث مع السفيرة الأمريكية تعميق التعاون في مجالات البترول والغاز

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، والتي تسلمت مهام عملها مؤخراً، سبل تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات البترول والغاز والهيدروجين وخفض الانبعاثات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وخلال اللقاء، أكد الملا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات وخاصة في مجال البترول والغاز وأن شركات البترول الأمريكية تعمل في مصر منذ عقود وساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن قطاع البترول يكثف حالياً عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالشراكة مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لتحقيق المزيد من الاكتشافات لتوفير الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن مصر تعمل حالياً على تنويع مزيج الطاقة الخاص بها، وزيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة الشمس والرياح والهيدروجين منخفض الكربون بالتوازي مع توفير الاحتياجات الأساسية اليومية اللازمة لعمليات التنمية.

ولفت إلى دور منتدى غاز شرق المتوسط المتنامي في المنطقة كمنصة إقليمية تدعو للتعاون والتكامل في مجال الغاز الطبيعي، والذي يعد وقود المرحلة الانتقالية، وأن مصر تتعاون مع الجانب الأمريكي من خلال مشاركتها في التعهد العالمي لخفض انبعاثات الميثان خاصة في مجال تكنولوجيات خفض الانبعاثات، والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.

وأكدت السفيرة الأمريكية الدور الهام الذي تلعبه مصر في المنطقة خاصة كمركز إقليمي هام للطاقة من خلال موقعها الجغرافي المحوري وإمكاناتها المتميزة في البنية التحتية ما يجعلها سوقا عالميا للطاقة تتزايد أهميته يوماً بعد يوم.

وأشارت إلى أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس" كمنصة عالمية تحظى باهتمام الشركات الأمريكية لما توفره كبيئة أعمال وتبادل خبرات خاصة بعد توسعة موضوعات المؤتمر لتشمل كافة أنواع الطاقة ما بدوره يوسع آفاق أداء الأعمال والاستثمارات.

وأشادت السفيرة بما شهدته في العاصمة الإدارية الجديدة من طراز معماري هائل وتكنولوجيات متطورة ما يمهد الطريق لمستقبل مشرق لمصر، وفقا للبيان.