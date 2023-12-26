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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر

03:48 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

سعر الذهب

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القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3724 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3792 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3318 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2844 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26544 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب موقع البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب سعر الأوقية بالبورصات

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