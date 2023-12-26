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البورصة تهبط بنسبة 0.96% مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

03:40 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

البورصة

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القاهرة- مصراوي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.96% إلى مستوى 23995 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 31.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 19.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 12 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.7% إلى مستوى 24227 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.

البورصة مؤشر البورصة مؤشر البورصة EGX30 أسهم البورصة

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