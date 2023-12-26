الإحصاء: تراجع طفيف في إنتاج الأجهزة الكهربائية بمصر خلال أكتوبر

كتبت- شيرين صلاح:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الأولية الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أكتوبر 2023، وفقا لبيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

ووفقا لبيان الجهاز، تراجع الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 110.56 خــلال شهــر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر2023، حيـث بلـغ 112.51، بنسبة انخفاض قدرها 1.73%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وهبط الرقـم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 112.44 خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023 حيث بلغ 115.50 بنسبة انخفاض قدرها 2.65%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 96.70 خلال شهر أكتوبر 2023 (أولـي) مقابل 100.71 خلال شهر سبتمبر 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.98%.

وسجل الرقـم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 76.56 خلال شهر أكتوبر 2023 مـقــارنـة شـهـر سبتمبر 2023 حيــث بلغت 73.45 بنسبة ارتفاع قدرها 4.23%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الخشب و منتجاته والفلين عدا الأثاث ( 33.43 خـلال شـهـر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023 حيث بلغ 31.77 بنــسـبـــه ارتفـاع قدرها 5.23%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.