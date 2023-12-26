ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39039 جنيها، بزيادة 73 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41619 جنيها، بزيادة 262 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2202 جنيه، بزيادة 15 جنيها.