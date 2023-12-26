زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا في تاريخه.

كان سعر الذهب قفز خلال تعاملات أمس بنحو 100 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2117 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 9.5 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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