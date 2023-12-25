وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم تريلا بسيارات في قنا

كتبت- دينا خالد:

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث تصادم سيارة تريلا بسيارات، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا، والذي وقع مساء اليوم الاثنين، وأودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

ووجهت القباج فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، بحسب بيان للوزارة.

وشددت القباج، على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فريق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.