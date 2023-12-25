بعد ارتباك السوق.. شعبة الذهب توضح حقيقة توقف حركة البيع بالمحلات

كتبت- دينا خالد:

أكدت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة هاني ميلاد، عدم توقف حركة البيع بالأسواق المحلية بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب، بحسب بيان لها اليوم الاثنين.



وقال هاني ميلاد إنه لا يوجد توقف في تجارة الذهب وما يحدث في الأسواق من تذبذب وعدم استقرار في الأسعار جاء نتيجة لحركة تداول كبيرة بين عرض وحركة بيعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار الذهب.

وأضاف ميلاد أن ذلك جاء متأثرا بارتفاع الاسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل كقراءة لمؤشرات الأسواق العالمية من ناحية وحركة طلب موسمية بالأسواق المحلية خلال مواسم الأعياد المقدسة وبداية العام الجديد.

وأوضح أن سرعة تغير الأسعار أدت إلى ارتباك في بعض المحلات بما تسبب في تعليق البيع لبضع دقائق لحسم أسعار البيع والشراء.

وأكد ميلاد عدم مسئولية الشعبة عما تعلنه المنصات الإلكترونية لتداول الذهب حول "إعلان أو عدم الإعلان عن الأسعار".

كان سعر الذهب قفز خلال تعاملات اليوم بنحو 100 جنيه للجرام مسجلا مستويات قياسية جديدة، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 3150 جنيها.