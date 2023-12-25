الجرام تجاوز 2000 جنيه.. هل زاد الإقبال على عيار 14 بعد قفزة الذهب؟

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة وتسجيل مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 لأول مرة في تاريخه.

ومع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في مصر خلال السنوات الأخيرة، تثار التساؤلات بين الحين والآخر بشأن مدى اتجاه المصريين إلى الذهب عيار 14 كبديل أقل سعر من عياري 18 و21، رغم أن سعره هو الآخر وصل إلى 2100 جنيه للجرام تأثرا بقفزات أسعار الذهب في الأيام الأخيرة.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على الذهب عيار 14 ما زال محدودا نسبيا على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

وأضاف ميلاد أن عيار 14 موجود ومتوفر بمحلات الذهب، لكن اختيار المواطنين له مرتبط بثقافتهم التي تجعلهم يفضلون عياري 18 و21، إلى جانب عيار 24 في حالة الاستثمار في الذهب وشراء سبائك.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الحرب في غزة وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط وهو ما رفع أسعاره عالميا، كما أدت التوقعات بارتفاع سعر الدولار نتيجة لتعويم محتمل إلى قفزته في السوق المحلي.

وقفز بنحو 998 جنيها للجرام منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن، ليسجل 3150 جنيها للجرام عيار 21 اليوم، مقابل 2152 جنيها للجرام يوم 6 أكتوبر، وهو اليوم السابق على اندلاع الحرب.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2700 جنيه، والجرام عيار 24 إلى نحو 3600 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.