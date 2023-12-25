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البورصة تتعافى بصعود 1.7% مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

03:22 م الإثنين 25 ديسمبر 2023

البورصة

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.7% إلى مستوى 24227 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.68%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 60.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 7.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 67.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.99% إلى مستوى 23822 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة مؤشر البورصة مؤشر البورصة EGX30 أسهم البورصة

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