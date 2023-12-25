100 جنيه زيادة اليوم.. سعر الذهب يحلق لمستوى تاريخي جديد في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات الساعة الأخيرة، وزاد الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 50 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بتعاملات مساء أمس، وواصل ارتفاعه، ليصبح إجمالي الزيادة 100 جنيه اليوم حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2053 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 7.13 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب