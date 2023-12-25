ارتفاع أسعار الأرز والزيت والجبن وانخفاض السكر والدواجن اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والسائب، وزيت عباد الشمس والذرة، والمكرونة، والعدس، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار السكر، والدواجن.

جاء ذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.16 جنيه، بارتفاع 1.02 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.96 جنيه ، بارتفاع 57 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.29 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 66.85 جنيه، بارتفاع 3.14 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.49 جنيه، بتراجع 7.18 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.21 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 57.55 جنيه، بارتفاع 6.32 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 81.42 جنيه، بارتفاع 5.45 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.23 جنيه، بانخفاض 18 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 316.84 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.8 جنيه، بانخفاض 1.3 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.27 جنيه، بارتفاع 1.03 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40.74 جنيها، بارتفاع 93 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 122.19 جنيه، بارتفاع 6.48 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 237.05 جنيه، بارتفاع 1.16 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 24.77 جنيه، بانخفاض 1.34 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 68.59 جنيه، بارتفاع 3.35 جنيه.