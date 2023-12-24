تحذير من الاندفاع على شراء الذهب: أسباب توقعات زيادة سعره قد لا تتحقق

كتبت- دينا خالد:

نصح محللون وتجار في سوق الذهب المواطنين بالتأني قبل الشراء بهدف الاستثمار في الوقت الحالي وفي ظل مستويات قياسية مرتفعة، حيث أن العوامل التي أدت لارتفاع أسعار الذهب ما زالت تتمثل في صورة "توقعات وشكوك".

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الحرب في غزة وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط وهو ما رفع أسعاره عالميا، كما أدت التوقعات بارتفاع سعر الدولار نتيجة لتعويم محتمل إلى قفزته في السوق المحلي.

وقفز بنحو 898 جنيها للجرام منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن، ليسجل 3050 جنيها للجرام عيار 21 اليوم، مقابل 2152 جنيها للجرام يوم 6 أكتوبر، اليوم السابق على اندلاع الحرب.

وقال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، لمصراوي، إن ارتفاع الذهب في الفترة الأخيرة جاء نتيجة حالة الاضطراب التي يشهدها سوق الذهب وسط التوقعات بمزيد من ارتفاعه.

وأضاف معطي، لمصراوي، أن التوقعات بارتفاع سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة جاءت مستندة على مؤشرين أساسيين: الأول احتمالية تعويم الجنيه، والثاني قرب موعد استحقاق شهادة الادخار ذات العائد 25%، وهو ما سيؤدي لخروج سيولة نقدية كبيرة يمكن أن يتجه جزءا منها للذهب وهو ما يرفع الطلب عليه وبالتالي سترتفع أسعاره.

ويرى معطي، أنه على الرغم من احتمالية حدوث هذه المؤشرات فإنها ليست واقعا حتى الآن، وهي لا تزال قيد الاحتمال، فتعويم الجنيه ليس إجراء مؤكدا، ومن الممكن أن يتم طرح شهادات جديدة بعائد كبير تجتذب جزءا كبيرا من السيولة النقدية الخارجة من الشهادات القديمة بدلا من الذهب وبالتالي لن تقفز أسعاره بالشكل المتوقع.

واتفق معه، هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلا لمصراوي، إن أسعار الذهب ترتفع في الوقت الحالي نتيجة حالة الضبابية التي يشهدها السوق وسط توقعات بارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع المواطنين للشراء باعتباره الملاذ الآمن.

وأضاف ميلاد أنه كلما زاد الطلب على الذهب كلما ارتفعت الأسعار، وعندما تستمر أسعار الذهب في الارتفاع المتتالي يزيد الإقبال.

وأضاف أنه في الوقت الحالي لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار الذهب سوى الارتفاع بالسوق العالمي، ومن الممكن خلال الفترة المقبلة مع استقرار سعر الدولار وطرح شهادات جديدة بسعر فائدة كبير أن تبدأ أسعار الذهب بالتراجع مثلما انخفضت من قبل من مستوى 2800 جنيه للجرام عيار 21 إلى 2150 جنيها.

ونصح أحمد معطي المواطنين بتوخي الحذر، فالشراء دائما خلال المستويات القياسية يعد بمثابة مضاربة قابلة للمكسب أو الخسارة.