بعد صعوده لأعلى مستوى.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع حتى منتصف التعاملات بقيمة 25 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2033 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2614 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2053 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بارتفاع 7.13 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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