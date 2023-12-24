سنتامين: زيادة احتياطات الذهب لمنجم السكري إلى 5.8 مليون أوقية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة سنتامين، العاملة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، وصاحبة الامتياز في منجم السكري للذهب، حدوث زيادات ملموسة في احتياطات الذهب، وذلك في تقريرها السنوي المعلن مؤخراً.

وقالت سنتامين، في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه الزيادة جاءت نتيجة خطط التنقيب المتقدمة التي تنفذها الشركة والخبرات الجيولوجية المتميزة التي تمتلكها الشركة.

وأعلن عمرو حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين مصر، زيادة احتياطات المعادن المؤكدة والمحتملة لمنجم السكري بنسبة 10% لتصل إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة بتقدير الاحتياطي المعدني السابق والذي بلغ 5.3 مليون أوقية طبقا لتقرير خطة عمر المنجم المعلنة في أكتوبر الماضي.

وقال إن احتياطيات المعادن المؤكدة والمحتملة للمجموعة ككل زادت في الوقت نفسه بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 194 مليون طن بمتوسط درجة 1.23 جم/ طن أو ما يعادل 7.7 مليون أوقية من الذهب المحتوى، نتيجة لنمو الاحتياطات في منجم السكري وتضمين احتياطات المعادن الأولية في منجم دوروبو في ساحل العاج.

أما بالنسبة لموارد سنتامين المعدنية المؤكدة والمحتملة، بلغ إجماليها 392 مليون طن بمتوسط تركيز 1.06 جم/ طن، أو ما يعادل 13.4 مليون أوقية.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين: "إنّ خبرتنا الجيولوجية المتطورة وفهمنا للطبيعة الجيولوجية لمنجم السكري أتاح لنا زيادة احتياطي الخام المؤكد والمحتمل بمقدار 500 ألف أوقية، ليصل الاحتياطي المؤكد إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة بالتقدير السابق لاحتياطي خام الذهب، والذي وصل إلى 5.3 مليون أوقية وتم ذكره في خطة العمر الإنتاجي للمنجم في أكتوبر الماضي".

وتضمن التقرير أيضًا خطط 2024 والتي تتضمن استمرار برنامج التنقيب الجيولوجي على مدار العام القادم، ويستهدف نمو الموارد والاحتياطات عبر محفظة سنتامين، والتي تتضمن خطة الشركة لحفر 285 ألف متر في منجم السكري خلال عام 2024، مع التركيز على التحكم في الدرجة والحفر لدعم التخطيط القصير والمتوسط المدى، والحفر للتمديد على المدى الطويل.

وأشار هورجان إلى أنه من المتوقع أن تصدر النتائج الكاملة لحملة الحفر التجريبية لاستكشاف الصحراء الشرقية (EDX) التي تبلغ 16 ألف متر في الربع الأول من 2024، وسيتم وضع برنامج عمل تابع على أساس تحليل النتائج.

وأضاف أن سنتامين تمكنت من إنتاج أكثر من 5 ملايين أوقية من الذهب من منجم السكري منذ بدء الإنتاج في عام 2009، حيث يعد السكري أكبر أصول الشركة، وهو أكبر منجم للذهب في مصر وأول منجم حديث للذهب، وأحد أكبر المناجم الإنتاجية في العالم، ويُتوقع أن يستمر هذا المنجم في الإنتاج حتى عام 2035.

وأوضح أن سنتامين تعمل من خلال محفظتها الكبيرة من الأصول في مصر وغرب أفريقيا، على تطوير فرص النمو المستقبلية، بما في ذلك مشروع دوروبو في ساحل العاج، وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضي التنقيب ذات الاحتمالية العالية لوجود خام الذهب في الدرع العربي النوبي في مصر.

وأشار هورجان إلى أن الخطة الجديدة لعمر المنجم تأتي بعد إعادة تصميم أسلوب التعامل الجيولوجي في التنقيب بمنجم السكري، وهو ما أدى لتحويل منجم السكري من منجم يتم استنفاد الاحتياطي المعدني به إلى منجم يحقق النمو.

وتابع أن الشركة منذ عام 2020 من تحقيق نمو في احتياطي الخام قبل التعدين بلغ 3.5 مليون أوقية، متجاوزة هدفها المعلن من قبل بقيمة 3 ملايين أوقية، وجاء هذا النمو بفضل زيادة احتياطي الخام بمقدار 1.6 مليون أوقية في منجم السكري، بالإضافة لاحتياطي الخام المبدئي والبالغ 1.9 مليون أوقية في منجم دوروبو بكوت ديفوار.