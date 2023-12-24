هواوي تطلق برنامجا لتسريع نمو الشركات الناشئة في مصر

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة هواوي، برنامج "هواوي كلاود للشركات الناشئة 2024" الذي يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في مصر، وتطوير أعمالها.

جاء ذلك خلال قمة "هواوي كلاود للشركات الناشئة" التي أقيمت تحت شعار " إطلاق العنان لقوة الشركات الناشئة"

ويوفر البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات سحابية من هواوي ودعماً تقنياً وتدريباً لتطوير المواهب، إضافة إلى تزويدها بأدوات تساعدها على الابتكار ودفع نمو أعمالها، بحسب بيان من هواوي اليوم الأحد.

واستعرضت شيرين عبدالقادر، رئيس معهد بحوث الالكترونيات، التعاون مع هواوي مصر وما تقدمه من خدمات حوسبة سحابية لدعم الشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.

وأوضحت شيرين، الخدمات المختلفة التي تقدمها المدينة بهدف دعم رواد الأعمال مثل الخدمات الفنية حيث يتميز المعهد بوجود أكثر من 200 عالم متخصص وأكثر من 28 معمل مجهز بأحدث التكنولوجيات بالإضافة لبرامج الإلكترونيات المتخصصة وإقامة ورش عمل مستمرة لتنمية مهارات رواد الأعمال ولقاءات دورية مع المستثمرين هذا إلى جانب توفير مقر للشركات داخل المدينة العلمية.

وقال أحمد القراني، رئيس قطاع ريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة تتبنى منهجية التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والتعاون مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركة هواوي لتعزيز نمو الشركات التكنولوجية الناشئة ونقل وتبادل الخبرات والموارد اللازمة بما يساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز نموها. وأضاف القراني، أن الهيئة لها دورا في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة حيث تلعب دورا محوريا للـتأكد من تكامل الخدمات والتعاون بين كافة أطراف المصلحة بما يساهم في إحداث طفرة نوعية في مجال الإبداع التكنولوجي ويؤدى إلى المزيد من قصص النجاح في مشهد ريادة الأعمال في مصر على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

كما وقعت شركة هواوي اتفاقية تعاون مع شركة "انطلاق" المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال لتوفير الفرص أمام الشركات التكنولوجية الناشئة، من خلال برنامج مشترك يمكن الشركات الناشئة الواعدة من استخدام أحدث تقنيات هواوي مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مجانا.