البورصة تهوي بنسبة 1.99% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.99% إلى مستوى 23822 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.42%، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 32 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 27 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 5 ملايين جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.14% إلى مستوى 24305 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.