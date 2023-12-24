المواد الغذائية: "عبور لاند" ترفع أسعار منتجاتها من الجبن والألبان

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأحد، إن شركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها من الجبن والألبان بدءا من أمس السبت الموافق 23 ديسمبر.

كانت شركة عبور لاند قررت خفض أسعار بعض منتجاتها بدءا من 14 أكتوبر الماضي وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر جبن عبور لاند تتراباك 500 جرام إلى 406 جنيها جملة للكرتونة 12 عبوة لتباع العبوة بنحو 33 جنيها، مقابل 28 جنيها قبل الزيادة.

كذلك رفعت الشركة سعر جبن عبور لاند تتراباك بلس 250 جراما إلى 455 جنيها جملة للكرتونة 27 عبوة لتباع العبوة بنحو 17 جنيها، مقابل 14 جنيها قبل الزيادة.

ورفعت الشركة كرتونة لبن عبور لاند 1 لتر 12 عبوة، إلى 375 جنيها جملة للكرتونة، لتباع العبوة بنحو 32 جنيها، مقابل 31 جنيه قبل الزيادة.

وارتفع سعر كرتونة لبن عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي (تحتوي على 24 عبوة) إلى 340 جنيها، لتباع العبوة بنحو 15 جنيها، مقابل 14 جنيه قبل الزيادة.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة (السعر للكرتونة) بدءا من أمس السبت: