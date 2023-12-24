إيديتا تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال العام المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

تعتزم شركة إيديتا للصناعات الغذائية ضخ استثمارات خلال العام المقبل بقيمة مليار جنيه، بحسب إفصاح من الشركة مرسل للبورصة اليوم الأحد.

وقالت الشركة في الإفصاح، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال عام 2024.

وذكرت الشركة أن إيراداتها بلغت في عام 2023 أكثر من مليار جنيه.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.