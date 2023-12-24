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BBC

إيديتا تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال العام المقبل

02:45 م الأحد 24 ديسمبر 2023

شركة إيديتا

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كتبت- شيرين صلاح:

تعتزم شركة إيديتا للصناعات الغذائية ضخ استثمارات خلال العام المقبل بقيمة مليار جنيه، بحسب إفصاح من الشركة مرسل للبورصة اليوم الأحد.

وقالت الشركة في الإفصاح، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال عام 2024.

وذكرت الشركة أن إيراداتها بلغت في عام 2023 أكثر من مليار جنيه.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

شركة إيديتا استثمارات البورصة

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