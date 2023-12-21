بعد صعوده لأعلى مستوى.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع لأعلى مستوى له في تاريخ مصر، ليسجل الجرام 3 آلاف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2000 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2571 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3 آلاف جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3429 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 13.7 دولار بنسبة 0.67% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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