تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 21 ديسمبر

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) وصل اليوم الخميس إلى نحو 3414 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3456 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3024 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2592 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24192 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.