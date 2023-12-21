تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- ِشيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.14% إلى مستوى 24305 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 59.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 57.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.95% إلى مستوى 25837 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.