ارتفاع السكر واللحوم والعدس بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع السكر والجبن الرومي والمسلي الصناعي واللحوم والعدس المعبأ ، بينما تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس، خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.60 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 40.67 جنيه، بتراجع 27 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.54 جنيه، بتراجع 35 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.31 جنيه، بانخفاض 1.63 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 45.39 جنيه، بزيادة 3.06 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.76 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 56.62 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.38 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.25 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 316.51 جنيه، بزيادة 4.18 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.28 جنيه، بانخفاض 1.08 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.22 جنيه، بتراجع 49 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41 جنيها، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 120.12 جنيها، بزيادة 26 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 236.06 جنيه، بزيادة 2.6 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 24.32 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 68.32 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.