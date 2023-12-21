سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع إلى 3 آلاف جنيه بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، ليسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2000 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2571 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3 آلاف جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3429 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2034 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف اليوم الخميس، بزيادة 4.3 دولارا بنسبة 0.17% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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