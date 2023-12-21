ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس والبصل بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والخيار البلدي خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل تراجعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والبصل.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 6 جنيهات و13جنيها، بتراجع جنيه.

البصل بين 13 و25 جنيها، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و13 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 5.5 جنيه و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 13 و24 جنيها.

الكانتلوب بين 7 و11 جنيها.